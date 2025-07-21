В Большом театре пройдут гастроли Театра балета Бориса Эйфмана

Программу откроет постановка "Преступление и наказание"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана проведет гастроли с 22 по 27 июля на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России. Выступления откроются в день рождения Бориса Эйфмана, сообщила пресс-служба ГАБТ.

"Гастроли коллектива Бориса Эйфмана начнутся 22 июля, в день рождения хореографа. Программу откроет последняя на данный момент премьера - балет "Преступление и наказание" по мотивам одноименного романа Федора Достоевского. Спектакль также покажут 23 и 24 июля. А затем 25, 26 и 27 июля будет представлен один из самых известных спектаклей театра Бориса Эйфмана - "Русский Гамлет", рассказывающий о трагической судьбе царевича Павла, будущего российского императора Павла I. Выступления в столице пройдут на Исторической сцене Большого и станут одним из значимых событий предъюбилейного, 49-го сезона театра Бориса Эйфмана, открывшегося в середине июля", - сообщили в пресс-службе ГАБТ.

Сам Эйфман неоднократно подчеркивал особую роль, которую Москва сыграла в судьбе петербургского коллектива, основанного им в 1977 году. "Я искренне люблю столичную публику и испытываю радость от встреч с ней. Всегда повторяю: в свое время москвичи спасли наш театр", - отметил хореограф.

Связующим звеном между Балетом Эйфмана и Большим театром считается "Русский Гамлет". "Практически через полгода после петербургской премьеры, состоявшейся в 1999 году, спектакль был перенесен на сцену Большого театра. В этом балете с блеском выступали многие на тот момент еще только зажигавшиеся звезды Большого. В 2017 году постановщиком была предложена новая версия этого балета - и в том же году и она, уже на гастролях петербургской труппы, увидела свет рампы Исторической сцены Большого театра", - отметили в пресс-службе ГАБТ.

"С тех пор как была организована Академия танца Бориса Эйфмана, связь между двумя театрами упрочнилась еще сильнее: ряд ее выпускников танцуют в составе балетной труппы Большого театра. А коллектив Бориса Эйфмана регулярно выступает в Большом, знакомя зрителей со своими премьерами и избранными спектаклями", - заключили в пресс-службе ГАБТ.