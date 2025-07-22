Народный артист РФ отметил, что у Ярослава Дронова есть все шансы на победу

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ Олег Газманов отметил профессионализм заслуженного артиста РФ Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Shaman, выразив радость из-за того, что певец представит Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Этим мнением он поделился в беседе с ТАСС.

"Я знаю, что нашу страну будет представлять Shaman, я очень рад этому. Я считаю, что, во-первых, он профессиональный певец. Очень много зависит от того, как ты представишь песню публике, насколько мощно ты это сделаешь. Во-вторых, Shaman сейчас на подъеме, он очень активный, молодой. Поэтому я считаю, что он - правильный выбор [певца от страны]", - сказал Газманов.

Он также отметил, что у Дронова есть все шансы одержать победу. "Уже то, что он представляет Россию на этом конкурсе, означает, что он победил многих. Я очень рад за него", - добавил артист, в заключение назвав "Интервидение" нужным для страны проектом.

Shaman представил песню для "Интервидения", которое состоится 20 сентября, на музыкальной премии "Муз-ТВ 2025. Легенда". Произведение получило название "Прямо по сердцу", она было написано специально для конкурса российским музыкальным продюсером и композитором Максимом Фадеевым. 20 июля в центре Москвы артист презентовал клип на новую песню: его сюжет разворачивается на необитаемой планете.