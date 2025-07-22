Артист обратил внимание на нехватку качественного отечественного музыкального репертуара для детей

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Народный артист России Олег Газманов не исключил, что в будущем может вернуться к написанию детских песен. Об этом певец рассказал в интервью ТАСС.

"Я уверен, что займусь написанием детских песен, так как очень этого хочу. В свое время я написал целый альбом детских песен для моего старшего сына, Родиона, когда он был еще маленький", - рассказал Газманов.

Он также обратил внимание на нехватку качественного отечественного музыкального репертуара для детей, особенно это стало заметно при проведении конкурса "Родники.дети". "Мы увидели огромное количество очень талантливых детей и огромный недостаток хороших детских произведений. Дети хотят петь, и это неправильно, что они продолжают выбирать иностранные песни на конкурсы из-за нехватки наших", - уточнил он.

Олег Газманов родился 22 июля 1951 года в городе Гусеве Калининградской области и мог стать инженером: он окончил Калининградское высшее инженерное морское училище, занимался наукой и ходил на судах в море. Но решил посвятить жизнь музыке - второе образование будущий народный артист РФ получил в Калининградском музыкальном училище.

Творческую деятельность Газманов начал в группе "Атлантик", работал в коллективах "Синяя птица", "Визит", "Галактика". Популярность пришла к артисту в 1987 году с песней "Люси", которую он спел с сыном Родионом. Песни Газманова исполняют многие звезды отечественной эстрады: Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев, Дмитрий Маликов и другие. Сегодня артисту исполняется 74 года.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.