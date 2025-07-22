В 2011 году пианист получил итальянское гражданство и сейчас преподает в Павии, отметила газета Il Fatto Quotidiano

РИМ, 22 июля. /ТАСС/. Выступление пианиста украинского происхождения Александра Романовского, которое должно было состояться в Болонье 5 августа, отменено. Как пишет газета Il Fatto Quotidiano, причиной стало его выступление возле здания драматического театра в Мариуполе в 2022 году.

В 2011 году пианист получил итальянское гражданство и сейчас преподает в Павии (северная область Ломбардия), пишет издание. В августе 2022 года Королевский музыкальный колледж в Лондоне отстранил Романовского от преподавательской деятельности из-за его выступления в ДНР.

По сведениям Il Fatto Quotidiano, выступление исполнителя отменили после того, как стало известно об отмене концерта в Казерте народного артиста РФ Валерия Гергиева. Посол России в Италии Алексей Парамонов ранее заявил, что власти Италии вопреки обещаниям защищать суверенитет и национальные интересы страны подчиняют свою культурную политику требованиям украинских и других иммигрантов и их политического лобби из числа оппозиции.