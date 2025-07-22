Английский роман "Наследники" впервые выйдет на русском языке

Перевод подготовил Сергей Карпов, а аудиоверсия будет представлена голосом актера Театра Сатиры Артемия Соколова-Савостьянова, сообщили в пресс-службе "Яндекс книги"

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Роман Джозефа Конрада и Форда Мэдокса Форда, написанный в 1901 году, впервые выйдет на русском языке. Над переводом работал Сергей Карпов, а аудиоверсию озвучит актер Театра Сатиры Артемий Соколов-Савостьянов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Яндекс книги".

"22 июля в "Яндекс книгах" эксклюзивно выходит роман "Наследники. Экстравагантная история" Джозефа Конрада и Форда Мэдокса Форда - редкий литературный памятник XX века, квазифантастический роман о любви, литературе, философии, светских интригах и инопланетянах. Книга написана в 1901 году, а на русском языке выходит впервые в переводе Сергея Карпова. Аудиоверсию романа озвучил актер Театра Сатиры и нового сериала "Этерна" Артемий Соколов-Савостьянов", - говорится в сообщении. Книга также выйдет в бумажной версии.

"Наследники" - эксперимент в научной фантастике во времена, когда она только зарождалась, и от людей, от которых подобного хулиганства про четвертые измерения и захват мира уж точно не ожидаешь. Я только при переводе узнал об этой литературной диковинке. Здесь не самый сложный язык и довольно динамичный сюжет; весь перевод занял около полугода, от начала до редактуры", - поделился Карпов.

Роман построен на приеме "ненадежного рассказчика", где реальность переплетается с фантазией. В нем молодой писатель Артур Этчингем-Грейнджер стремится к литературной славе, но сталкивается лишь с пустословием коллег и творческими тупиками. Его жизнь меняется после встречи с инопланетянкой, планирующей захватить власть на Земле. Несмотря на скептицизм, Артур влюбляется в незнакомку, рассчитывая на ее помощь в литературном признании, однако ее интересуют только политические амбиции. Инопланетяне выступают метафорой прагматичного поколения XX века, готового на все ради цели.

Джозеф Конрад, известный по роману "Сердце Тьмы", внес большой вклад в английскую прозу, он считается одним из основателей модернизма. Основная тема его работ - кризис человеческой индивидуальности. В свою очередь Форд Мэдокс Форд, помимо работы писателя, также известен как поэт, издатель и редактор литературных журналов. Именно он стал первым издавать работы Джеймса Джойса, Эрнеста Хемингуэя и других.