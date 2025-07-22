Отличительной чертой постановки станет присутствие в сюжете воспоминаний народного артиста о своем отце

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Народный артист РФ художественный руководитель Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин, которому 27 декабря 2025 года исполнится 80 лет, готовит к юбилею премьеру спектакля "Гамлет" в авторской версии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе режиссера.

Планируется, что премьера спектакля состоится в театре "Эрмитаж" накануне юбилея. Постановка станет авторской интерпретацией классического текста Уильяма Шекспира. Отличительная черта - присутствие в сюжете воспоминаний народного артиста о своем отце. "Режиссер создает "миражи" - невидимые потолки и стены, невидимые, но чувственные очертания", - характеризует Левитин суть своей профессии.

Левитин также готовит к юбилейной дате книгу о принципах своей режиссуры.

"К своему юбилею Михаил Захарович <...> готовит большой обобщающий труд об основных принципах и опыте его авторской режиссуры", - рассказали ТАСС в пресс-службе, добавив, что книга выйдет в издательстве "Искусство XXI века".

О режиссере

Михаил Левитин родился 27 декабря 1945 года в Одессе. В 1969-м окончил в Москве режиссерский факультет ГИТИСа. Выпускник курса народного артиста СССР Юрия Завадского. В студенческие годы поставил два детских спектакля: "Синюю птицу" по пьесе Мориса Метерлинка в Государственном театре юного зрителя Латвийской ССР им. Ленинского комсомола (Рига) и "Пеппи Длинныйчулок" по произведениям Астрид Линдгрен в Московском театре юного зрителя. Дипломной работой стал спектакль "О том, как господин Мокинпотт от своих злосчастий избавился" по пьесе Петера Вайса в Театре на Таганке.

За все время работы Михаил Левитин поставил порядка 90 спектаклей не только в России, но и за рубежом. Вместе с тем он автор более 30 прозаических произведений. Создатель и ведущий авторских циклов телевизионных программ на канале "Культура", посвященных выдающимся театральным деятелям прошлого.