В театре "Современник" представят новое прочтение "Женитьбы Бальзаминова"

Режиссером постановки выступит Сергей Газаров

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Артисты Московского театра "Современник" работают над новым спектаклем "Женитьба Бальзаминова" по одноименной пьесе Александра Островского. Режиссером постановки выступает Сергей Газаров, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Эта постановка - не повторение известного материала, а его новое прочтение. Оставаясь комедией, спектакль одновременно является размышлением о внутренней свободе человека. За легкой и ироничной формой скрывается история о том, как фантазии становятся опорой, а внутренний мир - пространством, где возможно все", - рассказала собеседница агентства.

Особенность работы Газарова - в новом прочтении: герой, молодой чиновник Бальзаминов, больше не инфантильный чудак - он становится русским Дон Кихотом. В постановке "Современника" Бальзаминов - мечтатель, философ и романтик. Как отметили в пресс-службе, многоуровневый внутренний мир главного героя будет отражен в сценографии спектакля, к работе над которой уже приступила команда постановщиков.

"Это история о второй жизни, которую каждый человек строит у себя в голове. И эта вторая жизнь у Бальзаминова удалась. В ней он человек, у которого все получается, которого все любят и признают, там он может делать все, что хочет, там он по-настоящему счастлив", - привела собеседница агентства слова Газарова.

Особое внимание в пресс-службе обратили на то, что в "Женитьбе Бальзаминова" заняты "звездные актеры", однако их имена пока не раскрываются. Показы комедии, рассчитанной как на взрослую, так и на подростковую аудиторию, запланирована на сезон 2025/2026. Дата премьеры будет объявлена отдельно.

ТАСС - генеральный информационный партнер театра "Современник".