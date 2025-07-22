Этот проект помогает культурному сближению РФ и КНР и способствует взаимному познанию двух стран, заявила заместитель генерального директора ГТГ по научной работе Татьяна Юденкова

ПЕКИН, 22 июля. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея (ГТГ) открыла в Национальном музее Китая выставку из более чем 90 произведений русского живописца Ильи Репина (1844-1930). Экспозиция будет работать до 11 января 2026 года.

Среди произведений, впервые представленных в КНР, есть такие работы, как "Не ждали" (1884-1888), "Крестный ход в Курской губернии" (1881-1883) и "Царевна Софья через год после заключения ее в Новодевичьем монастыре" (1879). Это самая масштабная выставка Репина за рубежом, объединяющая собрания Третьяковской галереи и Государственного Русского музея.

"Выставка произведений Репина - это уникальный международный художественный проект, который покажет китайскому зрителю все богатство коллекции Третьяковской галереи. И особенно почетно, что она проходит сегодня в крупнейшем музее Китая. Этот талантливый мастер очень чутко реагировал на все жизненные перипетии, на все трудности, с которыми сталкивался народ России. <...> Для жителей Китая это новая возможность познакомиться с его творчеством", - подчеркнула, выступая на церемонии открытия, генеральный директор ГТГ Елена Проничева.

По словам заместителя генерального директора Третьяковской галереи по научной работе Татьяны Юденковой, подобные проекты можно считать мощным стимулом по продвижению гуманитарного взаимодействия между Россией и Китаем, который помогает их культурному сближению. "Это обмен, который способствует [взаимному] познанию двух стран и цивилизаций. Конечно, это очень важно для обогащения нашего представления друг о друге", - пояснила она.

Оценка китайской стороны

Выступая перед посетителями, директор Национального музея Китая Ло Вэньли отметил, что влияние Репина на китайское искусство - "яркий пример взаимообогащения китайской и российской культур". "Мы искренне надеемся, что эта выставка станет для публики духовным путешествием, позволяющим прикоснуться к гуманистическому свету и художественной сущности, которые запечатлены на полотнах Репина, почувствовать взгляд российского искусства на реальность, его стремление к истине", - сказал он.

Как прокомментировала корреспонденту ТАСС куратор выставки Чжэн Янь, искусство помогает преодолевать языковые барьеры. "И хотя китайские посетители не понимают по-русски, они могут ощутить характерную для российского искусства теплоту и реалистичность. Я верю, что благодаря работам Репина они проявят еще больший интерес, еще больше стремления к искусству и культуре России", - добавила искусствовед.

Она напомнила, что это мероприятие получило активную поддержку министерств культуры обеих стран. Чжэнь Янь обратила внимание, что картины русского художника вызвали в Китае огромный интерес.

"Я очень люблю работы Репина, это действительно великий российский художник, картины которого поражают. Теперь у меня есть еще один стимул, чтобы съездить в Россию, где можно увидеть еще больше его замечательных работ", - прокомментировала ТАСС свои впечатления одна из посетительниц экспозиции.

Тема выставки, которая охватывает все этапы творчества художника - "Лики России". Она представлена в трех разделах, включая картины, посвященные образу народа, вопросам жизненного выбора, а также портреты современников Репина, в том числе писателей Ивана Тургенева (1818-1883) и Льва Толстого (1828-1910).

Центральный мотив экспозиции - разнообразие российской жизни, ее история и современность. Проект предлагает всесторонний взгляд на творческий путь Репина. Он приурочен к перекрестным годам культуры РФ и КНР, китайская сторона оказала активное содействие его осуществлению, в том числе в разработке концепции выставки.