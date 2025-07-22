В Челябинске коллективы со всей России исполнят песни военных лет

Министр культуры региона Алексей Бетехтин сообщил, что мероприятие объединит более 300 исполнителей

ЧЕЛЯБИНСК, 22 июля. /ТАСС/. Всероссийский певческий фестиваль "Русское поле", который будет проходить в центре Челябинска 26 июля, объединит свыше 300 исполнителей из разных регионов. В 2025 году проект посвящается 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на фестивале прозвучат знаменитые песни военных лет, сообщил ТАСС министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

"В этом году мы впервые проводим всероссийский певческий фестиваль в формате open air. Проект приобретает особую значимость - он приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сцене прозвучат знаковые композиции военных лет, которые наполнены духом патриотизма и памятью о героических событиях, они создадут атмосферу единства и сопричастности", - сказал собеседник агентства.

По словам министра, всего на фестивале ожидают свыше 300 исполнителей. "Выступят артисты из Карелии, Башкортостана, Москвы, Сочи, Екатеринбурга, Магнитогорска, Кургана, Челябинска. Ожидаем около 4 тыс. зрителей. На сцене прозвучат такие знаковые композиции как "Смуглянка", "На безымянной высоте", "Темная ночь и другие", - пояснил он.

Собеседник агентства добавил, что певческий фестиваль проводится для популяризации хорового пения, укрепления национального самосознания, возрождения культурных традиций. В 2024 году на фестивале звучали русские народные, патриотические и детские песни. Проект организует Челябинская государственная филармония при поддержке губернатора Челябинской области.

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