РИМ, 22 июля. /ТАСС/. Документальный фильм народного артиста России режиссера Александра Сокурова "Дневник режиссера" (Director's Diary) будет представлен вне конкурса 82-го Венецианского кинофестиваля. Как объявил на пресс-конференции художественный руководитель старейшего в мире киносмотра Альберто Барбера, продолжительность картины составляет пять часов.

"Александр Сокуров возвращается в Венецию после долгого перерыва с пятичасовым документальным фильмом под названием "Дневник режиссера", - рассказал он. - С 1961 по 1995 гг. Сокуров вел личный дневник, записывая в нем день за днем события, которые его затрагивали. Не только крупные, общественно значимые, но и мелкие, повседневные. Он решил перенести эти записи на кинопленку, создав на их основе этот масштабный фильм". В новой картине эпизоды из жизни режиссера сопровождаются фрагментами известных фильмов той эпохи, добавил художественный руководитель. По его словам, "это не только дневник Сокурова", а дневник всей "истории второй половины XX века".

О 82-м Венецианском кинофестивале

Как указали организаторы, на основные награды Венецианского кинофестиваля претендует 21 фильм. Среди них новая экранизация романа "Франкенштейн" (Frankenstein, 2025) Мэри Шелли мексиканского режиссера Гильермо дель Торо с Джейкобом Элорди в главной роли и новая совместная работа греческого кинорежиссера Йоргоса Лантимоса с актрисой Эммой Стоун "Бугония" (Bugonia, 2025). В основной конкурс вошла также комедия американского режиссера Ноа Баумбаха "Джей Келли", в которой снялись актеры Джордж Клуни и Адам Сэндлер, комедийная драма Джима Джармуша "Отец, мать, сестра, брат" (Father, Mother, Sister, Brother, 2025) с Кейт Бланшетт, а также фильм "Кремлевский волшебник" (The Wizard of the Kremlin, 2025) французского режиссера Оливье Ассайаса. В январе 2025 г. британский актер Джуд Лоу в интервью порталу Deadline сообщил, что сыграет в этой картине президента России Владимира Путина.

Фильмом открытия станет новая работа итальянского режиссера и сценариста, обладателя "Оскара" Паоло Соррентино La Grazia (на русский можно перевести в том числе как "грация", "благодать", "благодарность"). В картине сыграет известный итальянский актер Тони Сервилло, неоднократно снимавшийся в его фильмах и известный международной публике по роли римского журналиста и писателя Джепа Гамбарделлы в картине "Великая красота" (La grande bellezza, 2013). La Grazia - это история любви, события в которой разворачиваются в Италии.

Международное жюри основного конкурса возглавит американский режиссер, двукратный лауреат "Оскара" Александр Пэйн. Также в него вошли режиссер Маура Дельперо из Италии и бразильская актриса Фернанда Торрес. Отдельные жюри будут оценивать конкурс "Горизоны" и присуждать премию имени Луиджи Де Лаурентиса за лучший режиссерский дебют.

Почетного "Льва" за вклад в кинематограф удостоены немецкий режиссер Вернер Херцог и американская актриса Ким Новак, снявшаяся у Альфреда Хичкока в "Головокружении" (Vertigo, 1958). Церемонии награждения состоятся в рамках фестиваля, который пройдет с 27 августа по 6 сентября.