Для получения своевременной информации о соревновании в пресс-службе призвали следить за официальными медиа-ресурсами

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Организаторы международного музыкального конкурса "Интервидение" направили приглашение для участия представителям Корейской Народной Демократической Республики. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе конкурса.

"В рамках подготовки конкурса были направлены приглашения, в том числе в КНДР. Для получения своевременной информации о конкурсе следите за официальными медиа-ресурсами", - сказали в пресс-службе.

Президент РФ Владимир Путин 3 февраля 2025 года подписал указ о проведении международного конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он пройдет 20 сентября. Ранее организаторы "Интервидения" сообщили ТАСС, что в этом году в конкурсе примут участие 20 стран: Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Киргизия, ОАЭ, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Конкурс проводился в 1960-1980-х годах по аналогии с "Евровидением", музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза. В конкурсе принимали участие не только социалистические страны, близкие СССР, но и Австрия, Бельгия, Испания, Канада, Нидерланды, Португалия, Финляндия.