По данным газеты, причиной этому могла стать деменция

ВАШИНГТОН, 22 июля. /ТАСС/. 70-летний американский актер Брюс Уиллис, предположительно, не может ходить и говорить на фоне прогрессии афазии и лобно-височной деменции. Об этом сообщила газета The Express Tribune.

По ее информации, актер имеет расстройства двигательного аппарата, практически перестал говорить и читать. Как отмечает газета, официального подтверждения ухудшения здоровья от семьи Брюса Уиллиса не поступало.

В марте 2022 года дочь Брюса Уиллиса Румер Уиллис сообщила, что актер завершает карьеру из-за афазии, которая влияет на его когнитивные способности.

Лобно-височной деменцией называют группу заболеваний лобных и передневисочных отделов головного мозга, связанных с патологией одного из нейронных белков. Причиной возникновения этой патологии нередко является наследственность.