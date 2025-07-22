Дирекция Королевского дворца Казерты ранее сообщила, что концерт народного артиста России Валерия Гергиева был отменен

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Европейцы продолжают любить и ждать выступления творческих коллективов и деятелей культуры из России, в частности народного артиста РФ Валерия Гергиева, концерт которого был запланирован на конец июля в Королевском дворце в Казерте, отменен по решению дирекции.

"Несмотря на попытки отдельных политических кругов ряда стран "коллективного Запада" отменить нашу страну, обладающую богатейшим культурным наследием, европейские зрители продолжают любить и с нетерпением ждут выступления прославленных творческих коллективов и деятелей культуры России, в частности Валерия Абисаловича Гергиева - одного из выдающихся дирижеров современности", - заявили ТАСС в Минкультуры РФ.

Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила, что концерт артиста был отменен. Сам дирижер сообщил ТАСС, что информацией об отмене своего концерта он не обладает.

Ранее к отмене мероприятия на своей странице в X призывала вице-председатель Европейского парламента Пина Пичерно, представляющая оппозиционную Демократическую партию Италии. До этого она также прибегала к политическому давлению с целью отменить проекты с участием российских артистов. К отмене концерта в Казерте призывали и некоторые проукраинские активисты в Италии.