Музыканту было 76 лет

ТАСС, 22 июля. Британский рок-исполнитель Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет всего через 16 дней после того, как дал прощальный концерт в Бирмингеме.

Вместе с ним на сцену впервые за 20 лет вышли представители классического состава рок-группы Black Sabbath: гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и ударник Билл Уорд.

Сперва 76-летний Осборн, сидя на импровизированном троне из-за неспособности ходить в связи с травмой позвоночника, исполнил пять наиболее популярных композиций из своего сольного репертуара - I Don't Know, Mr Crowley, Suicide Solution, Crazy Train и Mama, I'm Coming Home. После этого были сыграны классические хиты Black Sabbath - War Pigs, N. I. B., Iron Man и Paranoid. Как отметило издание, по завершении выступления Осборну подарили торт, а в небо полетели фейерверки.

В честь прощального концерта Осборна в его родном Бирмингеме было устроено грандиозное шоу Back to the Beginning, которое продолжалось около 10 часов. Музыкальным директором мероприятия стал гитарист рок-команды Rage Against the Machine Том Морелло. На концерте выступили группы Metallica, Slayer, Guns N' Roses, Anthrax, Alice in Chains, Pantera, Halestorm, Lamb of God, Mastodon, Rival Sons, Tool и Gojira.