Проект подготовлен в сотрудничестве с московской галереей Marchand Gallery, резидентом и другом которой является художник Наталья Мурадова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Более 30 работ художественного текстиля народного художника РФ, академика Российской академии художеств (РАХ) Натальи Мурадовой представят в Левитановском культурном центре Плеса Ивановской области, выставка откроется 25 июля и продлится до 19 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Плесского музея-заповедника.

"В Левитановском культурном центре Плеса состоится торжественное открытие персональной выставки мастера художественного текстиля, народного художника РФ, академика Российской академии художеств Натальи Мурадовой. Проект подготовлен в сотрудничестве с московской галереей Marchand Gallery, резидентом и другом которой является Наталья Владимировна", - рассказали там.

Отмечается, что на выставке представят оригинальные текстильные панно, которые включают в свою композицию арт-объекты, созданные автором в других видах искусства: графике, живописи, фотографии, росписи по ткани, в области текстильного дизайна. Они не только дополняют художественное произведение, но и акцентируют его смыслы. Выставка будет состоять из более чем 30 масштабных работ из авторского собрания мастера, среди которых "Русский занавес", "Венеция", "Дар небес", "Аромат розы" и другие.

Наталья Мурадова создавала рисунки для оформления тканей в текстильной промышленности СССР, она выступила автором более 15 сценических занавесов, некоторые из которых и сегодня украшают сцены театров и домов культуры в разных городах России. Параллельно Мурадова стала участником художественного оформления реконструированной Третьяковской галереи, залов резиденции президента РФ в Московском Кремле, здания Верховного суда РФ. Работы художника хранятся во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства в Москве, собрании Российской академии художеств, музее фабрики гобеленов в Обюссоне (Франция), музее Arts and Design в Нью-Йорке (США) и других художественных институциях, а также в российских и зарубежных частных коллекциях.