По словам гендиректора организатора шоу - компании "Цифровые легенды" Александра Мамонова, благодаря развитию цифровых технологий появились новые способы взаимодействия зрителя с творчеством артиста

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Шоу "Высоцкий. Высота", в рамках которого певец, поэт и актер Владимир Высоцкий "вернется на сцену" в виде цифрового аватара, даст возможность молодежи прикоснуться к его наследию. Помощь при создании проекта оказали родные и близкие Высоцкого, сообщил ТАСС генеральный продюсер шоу, гендиректор организатора шоу - компании "Цифровые легенды" Александр Мамонов.

"Это не коммерческий проект, мы видим свою цель и миссию в том, чтобы дать возможность поклонникам Владимира Высоцкого вновь и по-новому встретиться с его творчеством, а аудитории из числа молодежи - прикоснуться к живой легенде. Наш проект выступает и своего рода культурным мостом между поколениями, позволяющим старшему и более молодому поколению понять друг друга" - сказал Мамонов.

По его словам, благодаря развитию цифровых технологий появились новые способы взаимодействия зрителя с творчеством артиста. "И особенно это касается артистов, которых уже нет с нами, но которые остаются неотъемлемой частью нашего культурного кода. Это первый в мире полноценный цифровой двойник исторической личности такого масштаба, своего рода цифровое бессмертие", - отметил генеральный продюсер шоу.

Как сообщил Мамонов, проект создан и развивается при поддержке и активном содействии наследников Высоцкого. "При подготовке шоу мы очень глубоко погрузились в творчество и личностные особенности Владимира Высоцкого, наша команда работала с архивными документами, записями, фото и видеоизображениями, связанными с Владимиром Семеновичем. Неоценимую поддержку нам оказали его родные и близкие, в том числе Никита Высоцкий. Это была долгая и кропотливая работа большой команды, исполненная с полным вниманием к самым небольшим деталям", - добавил собеседник агентства.

24 октября Высоцкий "выступит" на сцене Live Арены в Москве в виде цифрового аватара. Его песни, записанные в 70-е годы, прозвучат в аранжировках для джазового и симфонического оркестров. На сцене вместе с Высоцким также "выступят" фотореалистичные цифровые аватары Леонида Агутина, Полины Гагариной, Сергея Шнурова и Григория Лепса.