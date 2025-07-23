Показы пройдут 23, 24 и 25 июля, сообщили в пресс-службе XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Труппа театра танца Каракалла из Ливана впервые представит в России балет "Тысяча и одна ночь". Показы пройдут 23, 24 и 25 июля на Новой сцене Государственного академического Большого театра России в рамках XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова, сообщили ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Тысяча и одна ночь" - это сочетание роскошных костюмов и чарующей музыки, чувственные движения темпераментных молодых танцоров на фоне великолепных декораций, которые приоткрывают завесу таинственного Востока и переносят зрителя в подлинную атмосферу знаменитой сказки", - отмечают организаторы.

За музыкальную основу постановки взята сюита Николая Римского-Корсакова "Шахерезада" и произведение Мориса Равеля "Болеро", а также арабская народная музыка. Особенность ливанского танцевального коллектива - "в сочетании музыки, цветов и текстур Ближнего Востока с западной техникой".

Художественным руководителем проекта выступает Иван Каракалла. Вместе с ним над созданием спектакля работают Алиссар Каракалла (хореография), Джулиано Спинелли (сценография), Абдель-Халим Каракалла (художник по костюмам), Якопо Пантани (художник по свету) и другие.

Театр танца Каракалла давал представления в престижных залах разных стран: в Центре имени Джона Кеннеди в Вашингтоне, Карнеги-холле в Нью-Йорке, в Национальном центре исполнительских искусств в Пекине, в лондонских Сэдлерс-Уэллсе и Колизее, в Театре Елисейских полей и Дворце конгрессов в Париже, в Национальном театре Осаки, в оперных театрах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу и других.

В современной России труппа театра выступает впервые. Спектаклем "Тысяча и одна ночь" завершится программа XVII Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова.