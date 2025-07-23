Автором пьесы, которая легла в основу сюжета, является английский драматург XX века Ноэль Кауард, режиссером выступает Станислав Назиров

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Актриса кино Лянка Грыу вошла в состав приглашенных артистов Московского губернского театра (МГТ) и впервые сыграет в постановке Станислава Назирова "Неугомонный дух". Об этом артистка сообщила ТАСС.

"Мы готовим большой красивый спектакль. Вот уже, скорее всего, в новом сезоне, можно будет увидеть меня на сцене (МГТ - прим. ТАСС). Я выступаю именно как приглашенный артист, потому что мне очень важно продолжать съемки в кино, быть гибкой. Постановка называется "Неугомонный дух", и я думаю, что уже в сентябре-октябре можно будет прийти и посмотреть ее", - рассказала Грыу.

Актриса отметила, что постановка отличается глубоким сюжетом и придется по нраву публике. "Это такая остросюжетная мистическая комедия положений с красивой музыкой, с потрясающими костюмами. Это XIX век. Я думаю, что это будет очень интересно для зрителей", - заключила она.

Автором пьесы, которая легла в основу сюжета, является английский драматург XX века Ноэль Кауард, режиссером же выступает Станислав Назиров. По сюжету произведения писатель Чарльз Кондомайн приглашает медиума провести сеанс связи с потусторонним миром, чтобы описать полученные наблюдения в новом романе. Мадам Аркати невольно вызывает дух покойной первой жены Кондомайна Эльвиры. Новую супругу Чарльза она сразу невзлюбила. С этого момента мужчина становится заложником своего эксперимента, а враждующие жены почти доводят его до безумия.