По словам актрисы Лянки Грыу, кинокартина станет экранизацией одноименного романа Светланы Тюльбашевой

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Фильм "Лес" режиссера Гамлета Дульяна с Никитой Кологривым, Кариной Разумовской в главных ролях выйдет в российский прокат весной 2026 года. Об этом сообщила ТАСС актриса Лянка Грыу, исполнившая одну из главных ролей в картине.

"Весной, поскольку это летний фильм. <…> Я думаю, что мы к весне будем готовы выйти в эфир", - сказала она, отвечая на вопрос агентства о датах выхода фильма. По словам актрисы, картина станет экранизацией одноименного романа Светланы Тюльбашевой. "[Фильм] выйдет на большом экране и также на онлайн-платформе", - добавила Грыу, не уточнив название платформы.

Свою роль девушки Лики в проекте она охарактеризовала как нестандартную. "Начинается она как комедийная, потом переходит в драматическую, потому что большую часть своей карьеры я играю именно драму и мелодраму. Для меня было интересно попробовать поиграть с жанрами", - отметила актриса.

Грыу подчеркнула, что сюжет фильма балансирует на грани нескольких жанров. "[История] душевная, масштабная, захватывающая, пугающая, иногда на грани хоррора. Но мне кажется, что именно это будет привлекать зрителя - не только тех, кто прочитал книгу и ждет экранизацию, но и новых людей", - сказала она.

Рассказывая о своей героине, Грыу добавила, что Лика - выходец из богатой семьи с влиятельным отцом и "видимой безопасностью". "Однако она - очень одинокий человек внутри, но максимально старается это скрыть за маской успеха и благополучия", - сказала актриса. Она уточнила, что по мере развития сюжета зритель сможет увидеть трансформацию персонажа. "Чем больше зритель попадает в историю, тем больше он видит, как с нее слетает все наносное. Под маской оказывается ранимая, трогательная, но очень сильная девушка, в будущем - женщина, которая будет уже помогать людям, лечить их", - заключила она.

Дебютный роман Светланы Тюльбашевой "Лес" вышел в 2024 году.