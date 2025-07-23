Показ отреставрированной версии фильма состоится 1 августа в 19:30

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Премьера отреставрированной версии фильма "На ярком солнце" с Аленом Делоном в главной роли пройдет в столичном кинотеатре "Художественный" 1 августа. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе кинотеатра.

"1 августа в 19:30 в большом зале "Художественного" состоится премьера реставрации драматического триллера "На ярком солнце" по мотивам романа "Талантливый мистер Рипли" с Аленом Делоном в главной роли.

Культовая драма Рене Клемана - первая экранизация романа "Талантливый мистер Рипли" об эстете и социопате, присваивающем чужую жизнь. Роль Рипли принесла Делону мировую славу, а автор романа Патриция Хайсмит, оставшись довольной фильмом, выделила молодого французского актера", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 2013 году Делон на кинофестивале в Каннах в честь столетия Клемана назвал его мэтром, добавив, что "он научил его всему". "Это был величайший постановщик из тех, которых я знал, величайший оператор-постановщик, величайший кинооператор", - говорил Делон, слова которого приводит пресс-служба кинотеатра "Художественный".

Показ пройдет на французском языке с русскими субтитрами. В основе сюжета - история Тома Рипли, молодого американца, который по поручению состоятельного бизнесмена отправляется в Италию, чтобы убедить его сына Филиппа Гринлифа вернуться домой. Погрузившись в мир роскоши, яхт и ленивого южного солнца, Том все больше завораживается образом жизни Филиппа и все меньше готов с ним расстаться.

"Юный Ален Делон неподражаем в роли "талантливого мистера Рипли" в этой блестящей французской адаптации романа Патриции Хайсмит - первой в ряду других, тоже весьма удачных. Делон любил эту картину, сделавшую его звездой, и считал свою работу в ней одной из лучших своих ролей. Нам повезло - мы можем увидеть "яркое солнце" в первозданных красках моря, лета и молодости", - подчеркнул программный директор кинотеатра "Художественный" Стас Тыркин.

Новый формат

"Художественный" представляет новый для Москвы формат исторического кинотеатра с кураторским подходом к программе. Репертуар составляют избранные прокатные релизы, специальные показы, фестивали и другие события. Большинство фильмов демонстрируется на языке оригинала с русскими субтитрами", - заключили в пресс-службе.