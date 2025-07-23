Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Торжественное закрытие школы-фестиваля Леонида Лундстрема "Донбасский экспресс" прошло в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе школы-фестиваля.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Наша миссия - научиться вместе с детьми через музыку, через ощупь, не через компьютер или телефон, а через реальное прикосновение к подлинному увидеть правду, иметь возможность сделать разумный выбор между добром и злом, в пользу добра", - отметил дирижер, художественный руководитель Творческой мастерской Леонид Лундстрем, слова которого приводит пресс-служба.

Право солировать, а также выступить в составе камерных ансамблей со своими мастерами в итоговом концерте получили несколько учеников. В первом отделении выступили Гюльнар Асадова (Воронеж), София Жеребцова (Екатеринбург), Светлана Маркевич (Москва), Надежда Мирончук (Королев), Ульяна Полякова (Нижний Новгород), Таисия Фотина (Нижний Новгород), София Цинман (Москва) и Мария Ястремская (Нижний Новгород). В их исполнении прозвучали избранные произведения русских и зарубежных композиторов, в том числе Иоганна Шмельцера, Георга Телемана, Вольфганга Амадея Моцарта, Давида Поппера, Клода Дебюсси и Александра Скрябина.

Во втором отделении хоровой коллектив школы-фестиваля в честь празднования 80-летия Великой Победы представил премьеру музыкально-литературной композиции "Нам дороги эти позабыть нельзя" Елены Щегловой и Виталия Тарасова. Солисты Игорь Гудрунц (Стаханов, ЛНР), Елизавета Маттиева (Петрозаводск, Республика Карелия), Елизавета Никитенко (Горловка, ДНР), Георгий Тарасов (Курск), Анна Тулинова (Курск) и другие артисты вложили все силы и душу в спектакль.

Музыкальная часть была представлена золотым фондом песен довоенного и военного времени: Исаака Дунаевского, Дмитрия Шостаковича, Александра Александрова, Василия Соловьева-Седого, Марка Фрадкина, Евгения Птичкина, Булата Окуджавы и других.

После спектакля струнный оркестр участников и мастеров "Донбасского экспресса" под руководством Лундстрема исполнил III и IV части серенады для струнного оркестра П. И. Чайковского. В завершение концерта и четвертого сезона школы-фестиваля прозвучал гимн "Донбасского экспресса" в исполнении хора и камерного оркестра, специально написанный композитором Антоном Висковым.