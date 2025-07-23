В Петербурге прошли съемки масштабной сцены фильма Учителя о Дмитрии Шостаковиче

Местом действия стала Миллионная улица рядом со зданием Нового Эрмитажа, где воссоздали парад физкультурников Ленинграда

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июля. /ТАСС/. Съемки сцены, которая будет открывать фильм Алексея Учителя о композиторе Дмитрии Шостаковиче, прошли в Санкт-Петербурге. Местом действия стала Миллионная улица рядом со зданием Нового Эрмитажа, где воссоздали парад физкультурников Ленинграда, передает корреспондент ТАСС.

"Это действительно первая сцена нашей картины, хотя мы снимаем далеко не первый день, - рассказал журналистам режиссер. - Эта сцена, скорее, атмосферная: мы хотим сразу погрузить зрителя в эпоху начала 1930-х, дать ощутить воздух того времени и с этим настроением пойти дальше в фильм в более драматичные, сложные ситуации".

Как пояснил Учитель, в этой сцене Шостакович "увидел необыкновенно красивую девушку на вершине физкультурной пирамиды и решил привлечь ее внимание". В съемках были задействованы актеры Олег Савцов - исполнитель главной роли, Полина Цыганова (роль Красивой Девушки), Никита Кологривый (играет вымышленного композитора Тихонова), Лев Зулькарнаев (роль друга Шостаковича) и другие.

Учитель подчеркнул, что будущая картина - это не биография великого композитора. "Я называю это фильм-притча - о гении, который создавал музыку вопреки всему", - сказал он. Более половины действия картины будет происходить в 1930-е годы.

Говоря о том, предстанет ли главный герой в фильме именно как Дмитрий Шостакович, Учитель ответил, что "это вопрос дискуссионный", так как картина создается по мотивам жизни композитора. "У нас есть свое видение [его] судьбы, свои художественные представления, но все они направлены на то, чтобы с уважением и восхищением рассказать о гении. Невозможно снимать картину, только фиксируя и экранизируя факты - во всяком случае в игровом кино. Но Шостакович и его дух в картине будут точно", - сказал режиссер.

Учитель также добавил, что "Шум времени" - это пока рабочее название. Выход картины запланирован на 2026 год. Производством занимается киностудия "РОК" при поддержке Фонда кино, комитета по культуре Санкт-Петербурга, департамента культуры Москвы и кинокомпании "Наше кино".