Во Владимирской области на полигоне прошли съемки фильма Пускепалиса "Раскаты"

Фильм станет дебютом для Пускепалиса и будет его дипломным проектом во ВГИКе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Съемки военных сцен художественного фильма Глеба Пускепалиса "Раскаты" о враче на СВО прошли на полигоне во Владимирской области. Об этом Пускепалис сообщил ТАСС.

"Проходили съемки военного блока - это был гарнизон во Владимирской области. Мы нашли более-менее подходящие объекты, консультантов. <…> А уже весь тыл, это все [снимем] в Астрахани. Это Икрянинский район и сама Астрахань. Астраханская область нам в этом помогает", - сказал Пускепалис.

По его словам, название фильма "Раскаты" стало отсылкой к астраханскому термину. "Волга, прежде чем попасть в Каспийское море, распадается на 3000 ериков, на 3000 разных речушек и так далее. И вот это и есть раскаты. Собственно, на этих раскатах оказывается наш главный герой, - какую он тропинку для себя выберет", - отметил режиссер.

Фильм "Раскаты" станет дебютом для Пускепалиса и будет его дипломным проектом во ВГИКе. В картине снимаются Павел Баршак, Елена Захарова, Мария Шумакова, Никита Зверев, Антон Ескин, Валентин Климентьев, Игорь Яцко и другие актеры. Работу над фильмом Пускепалис планирует завершить в начале 2026 года. Премьера запланирована на 23 и 24 февраля, она состоится в Донецке.

Картина касается проблемы посттравматического синдрома и того, как люди его преодолевают. Сценарий написан Слаповским совместно с Александром Баршаком, также выступившим продюсером фильма. По сюжету, врач после трагических событий на передовой приезжает в небольшой поселок у моря, где живет вдова его боевого товарища. Пережитая потеря сближает их, оба пытаются разобраться в чувствах, появившихся на фоне общей боли.