В исполнении примут участие оркестр "Северная симфония" и хор Музыкального театра имени Федора Шаляпина под управлением Фабио Мастранджело, Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Соборная площадь Петропавловской крепости станет в четверг театральной сценой, на которой будет исполнена опера Модеста Мусоргского "Хованщина". Этим спектаклем из русской истории завершит свой марафон XIV Санкт-Петербургский фестиваль "Опера - всем".

"На сцене предстанет большая опера русского психологического театра. Этому произведению мало аналогов в мировом оперном репертуаре. Недаром Мусоргский назвал это свое сочинение не оперой, а народной драмой", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС арт-директор фестиваля Виктор Высоцкий.

Композитор не успел довести "Хованщину" до стадии оркестрового звучания, за него это сделали Николай Римский-Корсаков, а позднее - Дмитрий Шостакович, в редакции которого звучит более мощный оркестр. Спектакль будет исполнен в редакции Шостаковича. Постановка в режиссуре народного артиста России Юрия Лаптева реализована в формате digital opera - оперы цифровой эпохи с использованием мультимедийных средств. В центре декорации сценограф Юлия Гольцова разместила колокол как символ России.

В исполнении примут участие оркестр "Северная симфония" и хор Музыкального театра имени Федора Шаляпина под управлением Фабио Мастранджело, Концертный хор Санкт-Петербурга под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова. В ведущих партиях - солисты Мариинского и Михайловского театров Михаил Колелишвили, Андрей Зорин, Сергей Семишкур, Олеся Петрова, Александр Безруков.

Спектакли фестиваля под открытым небом на фоне архитектурных достопримечательностей собрали многотысячную аудиторию. Праздник открылся в Юсуповском саду оперой "Мадам Баттерфляй" Джакомо Пуччини. Затем на Пионерской площади перед зданием ТЮЗа была исполнена опера Рихарда Штрауса "Саломея", а в минувшее воскресенье горожан собрал музей-заповедник "Царское Село", где на парадном плацу перед Екатерининским дворцом была сыграна комическая опера "Черное домино" Даниэля Обера.

Фестиваль год от года утверждает себя как одно из ярчайших культурных событий петербургского лета. Он общедоступен, красив и лишен коммерческой составляющей. Спектакли на нем звучат на языке оригинала и при всей трудоемкости подготовки исполняются всего один раз. Проект осуществляется при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга. Организаторами фестиваля выступили Музыкальный театр имени Федора Шаляпина и некоммерческое партнерство "Искусство XXI век".