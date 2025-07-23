Театр из Турции представил постановку по роману Льва Толстого "Война и мир"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Турецкая постановка "Война и мир. Глава I" открыла VIII Международный фестиваль искусств "Вдохновение", передает корреспондент ТАСС. Фестиваль продолжит работу до 27 июля.

"Это уже восьмой сезон "Вдохновения", и мы по-прежнему стараемся оставаться одним из лучших международных фестивалей, которые проводятся в России. Нам особенно важно держать планку, поэтому мы приглашаем интереснейшие коллективы со всего мира. В этом году в Россию приехали театры из Италии, Ирана и других государств. А театр из Турции открывает фестиваль спектаклем по роману-эпопее Льва Толстого", - сказал перед началом показа генеральный продюсер фестиваля Артур Григорянц.

В первый день работы фестиваля прошло сразу несколько мероприятий: концерт классической музыки "Шуман. Шуберт. Шопен" в исполнении заслуженного артиста РФ пианиста Александра Гиндина, показ постановки Дмитрия Крестьянкина "Красный фонарь" и уличного спектакля Cubo итальянской цирковой компании eVenti Verticali. Начали работу аудиопроект "Опера статуй" и итальянская мультимедийная инсталляция "Человеческая мозаика".

Центральным событием стала турецкая постановка "Война и мир. Глава I", ее режиссером выступил Мехмет Биркье. "Лев Толстой - один из столпов мировой литературы. Произведение "Война и мир", действительно, стало летописью одного из периодов в истории России. Главный вопрос, на который я хочу ответить, адаптируя материал Толстого: "В чем смысл жизни?". Мои герои попытаются сегодня до зрителя этот смысл донести. В будущем у нас планируется и вторая часть спектакля - в ней, надеюсь, мы дадим окончательный ответ на поставленный вопрос", - поделился он.

Биркье добавил, что впервые ознакомился с романом "Война и мир" еще в 17 лет. "И когда у меня появилась возможность поставить спектакль, я понял, что это будет именно "Война и мир" - во всех смыслах грандиозное произведение. Мы работали совместно с американским сценаристом Хелен Эдмундсон, которая в свое время приезжала в Москву по учебе: в этот период она подробно изучила произведение Толстого", - заключил он.

Спектакль показали на сцене Зеленого театра ВДНХ на турецком языке с русскими субтитрами.