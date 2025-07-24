Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству отметил, что многие американские артисты все еще хотят выступать в России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Выход США из ЮНЕСКО усложнит финансовое положение организации, но не повлияет на культурное сотрудничество государства с Россией. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Отмечу, что выход США из ЮНЕСКО никак не отразится на двусторонних отношениях [с Россией] в области культуры. Да, они сегодня находятся на крайне низком уровне, но вместе с тем нельзя отрицать интерес, например, к российским исполнителям в США - он очень высок. И по-прежнему целый ряд американских артистов хочет выступать на российских подмостках. Поэтому выход США из ЮНЕСКО не должен отразиться на перспективе российско-американских культурных, научных и образовательных связей", - констатировал Швыдкой.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли сообщила о том, что президент США Дональд Трамп принял решение о выходе Соединенных Штатов из ЮНЕСКО: организация поддерживает инициативы, которые не соответствуют американским интересам.

Заявление Келли спецпредставитель президента РФ рассматривает с двух сторон. С одной, как замечает Швыдкой, ЮНЕСКО является одной из важнейших площадок ООН, на которой обсуждаются и инициируются масштабные проекты в сферах культуры, образования и науки. В таком контексте, по его словам, разрыв отношений с организацией США не выгоден.

"К тому же, безусловно, выход Соединенных Штатов из ЮНЕСКО означает уменьшение влияния государства в странах глобального Юга. Причина в том, что большинство проектов ЮНЕСКО ориентированы на Азию, Африку и Латинскую Америку", - добавил собеседник агентства.

С другой стороны, отмечает Швыдкой, что США покидают организацию не первый раз - и каждый подобный случай наносит ущерб финансовому положению ЮНЕСКО. "Уход одного из лидеров мирового сообщества из ЮНЕСКО, конечно, не укрепляет позиции этой организации. Но вместе с тем я уверен, что так называемые страны-доноры смогут закрыть финансовые бреши", - подчеркнул он.

Причины отказа США от членства ЮНЕСКО

В заключение Швыдкой прокомментировал официальную причину выхода США из ЮНЕСКО. "В Штатах это мотивируют тем, что организация занимает антиамериканскую позицию. Но с моей точки зрения, нынешняя администрация и нынешний генеральный директор, срок работы которого уже подходит к концу, занимали как раз прозападную позицию", - пояснил спецпредставитель.

Он также заметил, что одной из неофициальных причин, своеобразным раздражителем для США, могло стать присутствие в ЮНЕСКО Палестины. "Но важно отметить, что это мое субъективное мнение. Такой вопрос - уже к представителям Штатов", - подытожил Швыдкой.