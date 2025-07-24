МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Первая русскоязычная биография британского рок-исполнителя Оззи Осборна в формате комикса планируется к изданию в сентябре 2025 года. Об этом сообщила ТАСС шеф-редактор редакции "Кладезь. Музыка" (издательство АСТ) Мария Шебаршова.

22 июля один из основателей группы Black Sabbath сообщил о смерти Оззи Осборна. Музыканту было 76 лет.

"В планах редакции "Кладезь. Музыка" выпуск первой биографии в формате комикса, посвященной легендарному Оззи Осборну и его группе Black Sabbath, автором работы стал Тодд Мэтти - американский художник и писатель, автор многих комиксов, в том числе и по созданным им самим вселенным", - сказала Шебаршова.

Она обратила внимание на то, что работа над биографией Осборна началась задолго до ухода исполнителя из жизни.

Автором русского перевода выступает Анастасия Старостина.

"Мы надеемся, что комикс, выпущенный нашей редакцией, станет своеобразной данью памяти великому музыканту, и рады быть теми, кто принял участие в его выходе на русском языке", - сказала шеф-редактор.

О музыканте

Оззи Осборн - пятикратный обладатель музыкальной премии "Грэмми" (1993, 1999, 2013 и 2022 года), звезды на "Аллее славы" в Голливуде и на "Аллее звезд" в Бирмингеме. Обрел мировую известность в составе Black Sabbath. Эта группа была основана в Бирмингеме в 1968 году. Коллектив, получивший две премии Grammy, продал свыше 70 млн копий альбомов по всему миру. В 2017 году музыканты объявили о завершении совместной работы. Осборн дал последний концерт 5 июля 2025 года - за 17 дней до своей смерти.