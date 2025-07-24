В программу мероприятия войдут лучшие номера из постановок и премьеры новых песен

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Московский театра мюзикла отпразднует 5 сентября 2025 года свое 15-летие. В честь этой даты в стенах театра состоится спектакль-концерт "Нам 15 лет", в программу которого войдут лучшие номера из постановок и премьеры новых песен, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения.

5 сентября свой день рождения также отметит специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству и художественный руководитель Театра Мюзикла Михаил Швыдкой: ему исполнится 77 лет.

"5 сентября Московский театр мюзикла покажет уникальный эксклюзивный спектакль-концерт с лучшими номерами из своих театральных постановок и премьерами новых песен. В постановке переплелись основные стили и направления советской и российской популярной музыки, которые представлены бессмертными песнями легендарных исполнителей", - говорится в сообщении.

В числе музыкальных произведений, которые прозвучат в этот день в стенах театра, - "А у нас во дворе", "На улице Заречная", "Марш монтажников", "Лесной олень", "Я шагаю по Москве", "Хорошее настроение". Песни исполнят Анна Гученкова, Максим Заусалин, Андрей Гусев, Оксана Костецкая, Алексей Колган, Галина Безрук, Ася Будрина, Денис Котельников и другие.

Сам Швыдкой станет ведущим мероприятия. "Атмосфера этого спектакля располагает к доброй ностальгии и наполняет гордостью за страну и ее Великую культуру", - поделился он в беседе с ТАСС. Как подчеркивают в театре, худрук дополнит программу конферансом, "наполненным ностальгическими воспоминаниями, тонким юмором, остроумными и трогательными историями из жизни выдающихся музыкантов и композиторов прошлого века, со многими из которых он общался и дружил".

Кроме того, в честь юбилея учреждения запланировано открытие выставки на Тверском бульваре: ее экспозиция расскажет об истории Театра Мюзикла.