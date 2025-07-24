Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству выразил сожаление в связи с тем, что отмена концерта народного артиста РФ дирижера Валерия Гергиева произошла именно в Италии

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Россия не намерена отвечать на отмену концерта народного артиста РФ дирижера Валерия Гергиева в Италии, двери для итальянских артистов в РФ по-прежнему открыты. Об этом заявил ТАСС специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"В нынешней ситуации единственное, что я могу сказать: мы никого не отменяем. Мы открыты для итальянских артистов. Открыты для артистов всех стран, которые хотят выступать в России - разумеется, не нарушая российских законов", - сказал Швыдкой.

Собеседник агентства также выразил сожаление в связи с тем, что отмена концерта Гергиева произошла именно в Италии. "Как мне представляется, российско-итальянские отношения в сфере культуры все-таки всегда были крепче политических", - заключил спецпредставитель президента РФ.

Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта. Сам дирижер рассказал ТАСС, что информацией об отмене своего концерта он не обладает.