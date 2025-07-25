Владимир Высоцкий, легендарный поэт, актер и музыкант, скончался 25 июля 1980 года. Его похороны состоялись 28 июля и стали одним из самых масштабных прощаний в истории СССР. Ваганьковское кладбище в Москве, где похоронен Высоцкий, с тех пор — место паломничества его поклонников

Новодевичье или Ваганьковское

Отец барда, Семен Владимирович, хотел похоронить сына на Новодевичьем кладбище, где покоятся многие выдающиеся деятели искусства и науки. Для захоронения там требовалось высокое звание — заслуженного или народного артиста СССР, которых у Высоцкого не было. Но допускались и исключения: к примеру, там похоронен писатель и режиссер Василий Макарович Шукшин, тоже не обладавший этими званиями.

Другим вариантом стало Ваганьковское кладбище, где за несколько лет до смерти поэта похоронили его дядю, Алексея Владимировича Высоцкого, фронтовика, журналиста и писателя.

В результате родственники Владимира Семеновича — его мама и жена Марина Влади — решили в пользу Ваганьковского, поскольку, в отличие от Новодевичьего, туда не требовалось пропусков для посещения и друзья и поклонники таланта артиста могли свободно попасть на его могилу и почтить его память.

По одной версии, участок на кладбище помог выбить Иосиф Кобзон, обратившись в Моссовет. По другой — администрация кладбища выделила место сама. Высоцкого похоронили не на 60-м участке, как сначала предлагали чиновники, а недалеко от входа, поскольку незадолго до этого там освободилось место после эксгумации тела, перенесенного для захоронения в Калужскую область.

Прощание с Высоцким

28 июля 1980 года в Театре на Таганке, где до последних дней служил Высоцкий, прошла гражданская панихида. Властям не хотелось привлекать к похоронам слишком много внимания, тем более что в Москве проходили Олимпийские игры. Однако известие о смерти Высоцкого распространилось мгновенно. Уже утром 26 июля люди начали приносить цветы.

Похороны Владимира Высоцкого © Валентин Черединцев, Владимира Яцина/ ТАСС

Толпа у театра росла. Очередь на прощание растянулась на несколько километров, и, несмотря на отсутствие официальных объявлений, проводить любимого артиста пришло больше сотни тысяч человек. Власти попытались ускорить церемонию, требуя вынести гроб как можно раньше.

Похороны

Гроб с телом Высоцкого вынесли под аплодисменты толпы, по настоянию Юрия Любимова его провезли вдоль очереди, чтобы все могли проститься с любимым артистом. Катафалк сопровождали сотни человек.

На Ваганьковском кладбище уже с утра тоже собрались тысячи людей. Несмотря на запрет произносить речи, директор Театра на Таганке Николай Дупак сказал несколько прощальных слов.

Артиста похоронили в необычном, так называемом правительственном гробу, который использовался только для высших партийных чиновников. В тот же вечер на Таганке прошел спектакль, поскольку власти не позволили закрыть театр даже в этот день.

Памятник на могиле Высоцкого

Установку памятника на могиле Владимира Высоцкого долго не утверждали, заставляя менять то его размер, то выражение лица артиста. Наконец в 1985 году монумент был установлен. Его авторы — скульптор Александр Рукавишников и архитектор Игорь Вознесенский. Создатели вдохновлялись знакомым им образом поэта — человека, который ходил по одним с ними улицам, — и песней барда "Кони привередливые". Композиция передает внутреннее напряжение Высоцкого, его характер и творческую энергию.

Дань памяти

Место захоронения Высоцкого уже больше 40 лет ежегодно посещают тысячи людей, особенно 25 июля — в день его памяти. Поклонники приносят цветы, оставляют записки, стихи и даже гитары. Могила поэта — одно из культовых мест Москвы, куда приходят не только ценители его творчества, но и туристы.

Другие известные могилы на Ваганьковском кладбище

Ваганьковское кладбище — одно из самых старых и значимых в Москве, здесь покоятся многие выдающиеся люди. Среди них:

Сергей Есенин — великий русский поэт, чье творчество оказало влияние на Высоцкого;

Леонид Филатов — известный актер, режиссер и писатель, который также служил в Театре на Таганке;

Владислав Листьев — тележурналист, генеральный директор ОРТ, убитый 1 марта 1995 года.

Многие приезжают на Ваганьковское кладбище, чтобы увидеть мемориалы известных людей, связанных с историей российской культуры, и почтить их память.

Как добраться:

Могила Высоцкого расположена по адресу: Москва, Ваганьковское кладбище, вход с ул. Сергея Макеева, участок №1, недалеко от главного входа.

Ближайшая станция метро — "Улица 1905 года".

От метро нужно пройти около 15 минут пешком или доехать на общественном транспорте.

На входе можно уточнить у работников кладбища дорогу к могиле — она является одной из самых посещаемых.