Руководитель Центра развития национальной кинематографии Узбекистана Фуркат Усманов связал образ бабочки с силой искусства и отметил, что "кино без любви, так же, как и правду без любви, нельзя воспринимать"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Открытая Евразийская кинопремия "Бриллиантовая бабочка" демократична и важна для мировой киноиндустрии. Такое мнение выразили представители международных делегаций, слова которых ТАСС привели в пресс-службе Российского фонда культуры.

Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" состоялась 22 апреля на сцене Мастерской "12" Никиты Михалкова. 24 ноября 2025 года в Москве пройдет первая торжественная церемония вручения награды. Учредителями премии стали Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры.

"Это очень правильно, что концепция премии демократична и позволяет каждой стране быть хозяином церемонии в свое время, - отметил режиссер, продюсер с Сейшельских островов. - Это очень важный проект для кинематографии, для правды, любви и мира".

В свою очередь руководитель Центра развития национальной кинематографии Узбекистана Фуркат Усманов связал образ бабочки с силой искусства. "Бриллиантовая бабочка" лично для меня - это прежде всего любовь, - сказал он. - Кино без любви, так же, как и правду без любви, нельзя воспринимать. Посмотрите, что сейчас происходит во всем мире. Только любовь спасет мир".

Председатель Института кинематографии Кубы Алексис Триана Эрнандес убежден, что "Бриллиантовая бабочка" - это прекрасный повод вспомнить о том, кто мы есть, собраться и действительно начать сотрудничать на основе единых ценностей".

Политик, кинопродюсер и телеведущий из Сербии Лав Григирие Пайкич считает, что новая кинопремия поддерживает именно те ценности, которые разделяют Сербия и Россия. "И не только мы, - добавил он. - Веками на этих ценностях основывается человечество".

Михалков о премии

"Искренне надеюсь, что ведущие кинематографисты присоединятся к нашему проекту, ведь "Бриллиантовая бабочка" будет вручаться только подлинным, художественно значимым фильмам, проникнутым любовью к родной земле, своему народу и историческому наследию", - отметил инициатор и вдохновитель создания киноакадемии и кинопремии Никита Михалков.

Цели награды, напомнили в Российском фонде культуры, - "поддержка, развитие и популяризация кинематографа, стимулирование производства качественных и содержательных кинофильмов, транслирующих евразийские, национальные и иные общечеловеческие духовно-нравственные ценности, которые объединяют народы и укрепляют роль культуры в формировании общественного сознания".