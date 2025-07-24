МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сериал "Фишер" продлили сразу на третий и четвертый сезоны. Шоураннерами и режиссерами одной из частей станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова, режиссером-постановщиком другой будет Ольга Френкель, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink.ru, где выйдет продолжение сериала.

"После окончания второго сезона триллера "Фишер" онлайн-кинотеатр Wink.ru объявляет о начале работы сразу над двумя новыми сезонами популярного проекта", - сказали в пресс-службе.

Оба сезона будут созданы при поддержке "НМГ студии", генеральными продюсерами выступят Федор Бондарчук и Дмитрий Табарчук. Шоураннерами и режиссерами одной из частей станут Сергей Тарамаев и Любовь Львова (режиссеры первой части "Фишера"). Режиссером-постановщиком другой будет Ольга Френкель ("Классная Катя", "Инсомния", "Совсем ошалели").

Актерский состав новых проектов пока не раскрывается.

Премьера первого сезона "Фишера" состоялась в феврале 2023 года на Wink.ru и more.tv. Главные роли сыграли Иван Янковский, Александр Яценко и Александра Бортич. Проект получил премию "Золотой орел" как лучший проект онлайн-платформы. Второй сезон вышел 29 мая текущего года.