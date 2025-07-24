Драма и кэш в Приморье: как проходят съемки сериала "Обнальщик"

В Приморском крае завершились съемки дальневосточного блока сериала режиссера Бориса Акопова "Обнальщик" для онлайн-кинотеатра Wink. ТАСС побывал на съемках сериала и узнал, как создавались декорации, подбирались костюмы, как актеры готовились к съемкам, а также в чем главный конфликт между героями

Сюжет сериала переносит зрителей в 2013 год. Главный герой, Леша, с детства грезил о карьере в IT и вот-вот готов был совершить рывок: его ждала стажировка в Китае, где он мог бы развивать свое приложение для торговли криптовалютой. Но планы рушатся, когда его семья вынуждена срочно переехать в маленький город на Дальнем Востоке. Его отец, Михаил, надеется начать там новый бизнес, но вскоре выясняется, что за ним тянутся огромные долги, а за семьей уже охотятся кредиторы. Находясь в полном отчаянии, Михаил узнает о разработке сына — и видит в ней шанс на спасение. Но чем выше ставки, тем страшнее последствия.

Сценарий, который написали Елена Ванина и Кирилл Кулагин, режиссеру проекта понравился сразу. "Главная причина, по которой я выбрал именно этот проект, — это локация съемок, Дальний Восток. Мне нравится расширять географию кино. Хочется понять, как живут люди в других городах, а не только в Москве и Санкт-Петербурге", — рассказывает Акопов на съемках.

Другая причина, по которой режиссеру понравился сценарий, — возможность показать реалии недалекого прошлого: вспомнить, какой была жизнь 10 лет назад и как изменилась Россия за это время.

Кстати, это не первая криминальная драма Акопова: ранее режиссер снял сериал "На автомате" и полнометражную картину "Бык" с Юрой Борисовым в главной роли. Отвечая на вопрос, почему его привлекает такой жанр, он отмечает, что криминальный жанр всегда был одним из самых "конкурентных". "Я как зритель тоже люблю подобные истории, где есть высокие ставки. В такие истории зритель включается более плотно, глубже проникает, потому что он сопереживает герою и их конфликт интересен", — отмечает Акопов.

Съемки в школах и пещерах

В Приморье съемки проходили не только во Владивостоке, но и в Находке. На съемочной площадке снимали эпизоды с участием Александра Яценко, Федора Кудряшова, Фархада Мухаметзянова, Елены Николаевой и Ван Шеня. Команда также работала в порту Поспелово, в школе №65, на мысе Тихий, в бухте Воевода, а также в пещерах, которые находятся ближе к океану. "Сейчас с вами находимся на территории Китайского квартала. Это одна из наших основных локаций. Ключевая художественная задача в "Обнальщике" — это интегрировать азиатскую действительность в российскую, то есть соединить это все. И как раз эта локация отвечает таким требованиям. Здесь у нас обитает один из главных героев — Ван Шень, играющий роль Тао", — рассказывает исполнительный продюсер сериала Татьяна Серебренникова.

По ее словам, также в съемках задействовано большое количество местных жителей, у некоторых из них есть роли со словами. "У нас и часть съемочной группы местные. Например <…> то, что мы с вами видим (Китайский квартал — прим. ТАСС), — наполовину работа местных жителей", — уточняет она.

Китайцы в "адиках" и рыбацкой одежде

Один из важнейших элементов любой кинокартины — костюмы. В "Обнальщике" ими занималась Валерия Рыскина — она родилась на Сахалине, и дальневосточная тематика оказалась ей очень близка. Так как сюжет разворачивается в 2013 году, собрать костюмы было несложно. В основном, по словам Рыскиной, в этом помогали друзья, которые отдали старые вещи. "Когда мы начали изучать тему, первое — это силуэты, поняли, что сейчас немножечко другая мода, и оверсайз — это не то, что нам нужно. Соответственно, в Москве мы получали костюмы от разных людей: например, знакомых, у которых есть вещи того времени", — рассказывает она.

Несколько ролей в сериале исполняют актеры из Китая, но традиционной китайской одежды зритель не увидит: персонажей интегрировали в атмосферу 2010-х годов, поэтому в кадре они будут в спортивных костюмах. "Китайцев мы увидим в "Адидасе", так как у нас все-таки тринадцатый год. У нас такой микс этники и современного костюма. Мы как раз хотели, чтобы это было не этнографическое повторение, нам это и не нужно было, а наоборот — какая-то живая зарисовка на тему. То есть понятно, что мы создаем некий образ и не стремимся к какой-то документальной правде", — говорит Рыскина.

Костюмами со съемочной группой поделились не только москвичи, но и жители Владивостока. Когда снималась сцена с браконьерами, решили попросить элементы одежды у рыбаков, потому как такую было бы сложно создать с нуля. "Мы снимали во Владивостоке у рыбаков на рынке. Мы приехали туда, и я попросила их о помощи, чтобы они отдали какую-то фактурную одежду, которую они планировали выбросить. Там были классные вещи, такую фактуру создает природа, и естественно, это более органично смотрится на человеке и создает подлинный образ", — резюмирует художник по костюмам.

Как постановщики дом чинили

В ходе съемочного процесса не только местные жители помогали с реквизитом и одеждой. Во время поиска локации с домом главного героя художники-постановщики отреставрировали дом местному жителю. Художник-постановщик Георгий Голицын рассказал, что его нашел режиссер сам. По сюжетной задумке он должен стоять обособленно от других домов. "Оказалось, что у хозяина очень красивый старый дом, в котором он давно жил. Нам нужно было сделать, чтобы там было поприличней, поскольку по сюжету семья приезжает из столицы", — рассказывает он.

По словам Голицына, когда команда приехала, жилище было абсолютно неухоженным. "Он был просто разбитым, и было видно по хозяевам, что они чуть несобранные и даже немножко стеснялись, когда мы начинали работать. Мы работали там две недели, построили веранду, привели в порядок сад, и было видно, как преобразились их хозяева", — уточняет он.

Помимо ремонта съемочная группа исполнила еще одну заветную мечту хозяина дома — выяснилось, что он в молодости мечтал заниматься кино и даже поступил в ГИТИС, но затем бросил учебу и вернулся во Владивосток. "Он хотел в какой-то период своего взросления иметь отношение к кино и привести дом в порядок. Еще одна удивительная история, которая произошла на Дальнем Востоке", — резюмирует Голицын.

О сериале

Главные роли в восьмисерийной картине исполнят Александр Яценко, Федор Кудряшов, Елена Николаева, Ольга Тумайкина, Игорь Миркурбанов, София Лопунова, Фархад Мухаметзянов, Ван Шень, Евгений Харитонов, Сабина Ахмедова. За производство сериала отвечает кинокомпания Star Media по заказу "НМГ Студии". Премьера состоится уже в этом году эксклюзивно в онлайн-кинотеатре Wink.

Анастасия Кирсанова