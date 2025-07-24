По данным пресс-службы галереи Art of Foto, среди работ Всеволода Воденко представлены зарисовки ленинградской жизни, жанровые фотографии, портреты, пейзажи

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Виды Ленинграда и пригородов, кадры дружеских встреч и счастливых семейных событий середины прошлого века в объективе фронтовика и фотографа Всеволода Воденко представили широкой публике на выставке в галерее Art of Foto в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба галереи.

"Это лишь небольшая часть хранящегося в семье Всеволода Воденко архива, включающего сотни негативов и фоторабот, начиная с 1939 года: зарисовки ленинградской жизни, жанровые фотографии, портреты, пейзажи. Наиболее удачные кадры автор печатал в большом формате, именно они и составили основу выставки. В дополнение представлены несколько коллажей из семейных альбомов", - говорится в сообщении.

С 1950-х годов Воденко состоял в старейшем ленинградском фотоклубе при Выборгском дворце культуры, участвовал в многочисленных выставках. Некоторые его снимки опубликованы в журналах "Советское фото", "Нева", а также за рубежом (в Чехословакии, Венгрии, ГДР).

Впервые широкой публике представили такой объем работ фотографа в едином экспозиционном пространстве.

Выставка "Поэзия мгновений в объективе Всеволода Воденко" продлится до 24 августа 2025 года.

Об авторе

Воденко родился в Вологде в 1922 году. В конце 1920-х годов семья переехала в Ленинград. После окончания школы в июне 1941 года он пошел в ополчение, откуда был направлен в военное училище. С 1942 года служил на разных фронтах военным инженером по возведению железнодорожных мостов. В 1952 году окончил Институт холодильной промышленности; долгие годы работал инженером-конструктором в ленинградском ЦКБ атомного машиностроения.