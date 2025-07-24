Мероприятие состоится 27 июля в четырех городах, сообщил итальянский журналист Винченцо Лоруссо

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Как минимум четыре итальянских города - Бари, Прадамано, Конфленти и Сегроминьо-ин-Монте - присоединились к национальному дню борьбы с русофобией, который пройдет в Италии 27 июля. Об этом ТАСС рассказал итальянский журналист Винченцо Лоруссо, работающий на Донбассе и выступивший организатором инициативы.

"Эта инициатива станет ежегодной. [В этом году] в четырех городах запланированы показы документального фильма RT "Русофобия: история ненависти". В Бари будут также транслироваться фрагменты концертов Валерия Гергиева", - сказал Лоруссо, автор Telegram-канала "Донбасс Италия". Он добавил, что к акции могут присоединиться и другие города.

Говоря об отмене концерта народного артиста РФ в Королевском дворце в Казерте, журналист подчеркнул, что культурное мероприятие было отменено из-за "политической обстановки, отвергающей любой диалог с русским миром". Лоруссо напомнил, что "цензура была характерной чертой во времена фашизма". "Ее повторение сегодня в республике, называющей себя демократической, - это тревожный сигнал", - отметил он. В знак протеста против отмены концерта в Италии была запущена петиция. По словам Лоруссо, ее подписали порядка 2 тыс. человек, в том числе режиссер и драматург, философ Мони Овадия и журналистка Фьямметта Кукурния, вдова политического деятеля и публициста Джульетто Кьезы.

Лоруссо давно проводит в Италии кинопоказы и сталкивался с проявлениями откровенной цензуры. Об этом и о кампании по насаждению русофобии он пишет в своей книге "О русофобии", которая вышла в республике 9 мая. "На русском языке книга должна выйти к сентябрю, я планирую провести ее презентацию в Луганске", - поделился собеседник агентства.

Гергиев должен был выступить в Казерте 27 июля в рамках фестиваля "Лето короля" с Филармоническим оркестром имени Верди города Салерно с участием солистов Мариинского театра. В программе были заявлены произведения Джузеппе Верди, Петра Чайковского и Мориса Равеля. Однако 21 июля дирекция Королевского дворца Казерты сообщила об отмене концерта. Сам дирижер рассказал ТАСС, что информацией об отмене своего концерта он не обладает. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает дискриминационные попытки "отмены культуры", осуществляемые властями Италии "под диктат идейных последователей Бандеры".