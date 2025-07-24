Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Кирилл Датешидзе

Артисту было 78 лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Актер театра и кино, педагог Кирилл Датешидзе, сыгравший в сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург", умер на 79-м году жизни. Об этом сообщили на странице во "Вконтакте" его ученики из "Мастерской К. Л. Датешидзе".

"Сегодня ушел из жизни наш любимый педагог, наш мастер Кирилл Леонидович Датешидзе. Спасибо всем, кто поддерживал и помогал не только в лечении, но и нашей мастерской. И добрым словом, и делом. Он продолжается в каждом из нас", - говорится в сообщении.

О дате и месте прощания будет сообщено дополнительно.

В июле в группе в соцсети сообщалось, что последние несколько месяцев половина собранных со спектаклей средств перечислялась на счет Кирилла Датешидзе для прохождения лечения.

Датешидзе родился 22 сентября 1946 года. В 1972 году окончил Ленинградский Государственный институт театра, музыки и кинематографии. Работал в Ленинградском Театре драмы и комедии (на Литейном). С 1991 года - актер Санкт-Петербургского академического театра комедии имени Н. П. Акимова. Сотрудничал также с Санкт-Петербургским государственным драматическим театром "Комедианты".