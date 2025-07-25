Мероприятие пройдет в двух населенных пунктах Каа-Хемского района республики - селах Сизим и Эржей с 24 по 27 июля

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский фестиваль русской культуры "Верховье" открылся в Туве после четырехлетнего перерыва. Участие в нем принимают артисты и коллективы из восьми регионов России, сообщил ТАСС глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Для нас большая радость, что фестиваль "Верховье" вновь встречает друзей после четырехлетнего перерыва, во время которого мы остро чувствовали его необходимость. Фестиваль русской культуры на Малом Енисее исторически связан с первыми русскими переселенцами, отражает уникальную древнюю культуру русского народа, старообрядчества, является ярким свидетельством взаимного уважения между народами, живущими на этой земле. <…> К нам приехали гости из 8 регионов России. Это хранители русской культуры, признанные исполнители, руководители творческих коллективов, педагоги", - сообщил Ховалыг.

По словам главы Тувы, возобновленный фестиваль проводится под знаком Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Много сынов Каа-Хемского района, где этот фестиваль проходит) было призвано в ряды Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, в их числе братья Шумовы, которые защищали Родину в составе семейного минометного расчета. В память об этих легендарных бойцах будет возведен памятник в "Парке героев" в Кызыле.", - добавил Ховалыг.

Фестиваль пройдет в двух населенных пунктах Каа-Хемского района республики - селах Сизим и Эржей с 24 по 27 июля. "В этом году на фестиваль приехали музыканты и мастера из Новосибирской области, Красноярского края, Бурятии, Москвы, Урала и других регионов. Все музыканты с очень интересной программой. Конкурсная программа фольклорных коллективов и солистов начнется 25 июля в селе Эржей. Также в рамках фестиваля 27 июля пройдет большой праздник енисейской ухи", - рассказала руководитель фестиваля Вера Лапшакова.

Фестиваль русской культуры "Верховье" в последний раз проходил в 2021 году. Место проведение - берег реки Малый Енисей, которая протекает на территории Тувы и граничащей с ней Монголии. Основная задача фестиваля собрать исполнителей и хранителей русского фольклора, мастеров-ремесленников, исполнителей этнической музыки со всей России.