Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" пройдет в музее-заповеднике "Архангельское" 23 и 24 августа. Помимо концертной программы на нем представят джазовый спектакль "Петя и Волк" , сообщили ТАСС в пресс-службе Игоря Бутмана.

"23 и 24 августа 2025 года Международный фестиваль "Jazzовые сезоны" впервые пройдет в музее-заповеднике "Архангельское"! На фестивале будут работать сразу 2 сцены, на которых выступят популярные джазовые музыканты, а также представители других жанров с джазовыми программами", - говорится в сообщении.

В проекте примут участие GIPSY KINGS by Andr Reyes (Франция), Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Полина Гагарина, Пётр Налич, Вадим Эйленкриг & Eilenkrig Crew, и другие. Организаторы также обещают мастер-классы по живописи и игре на музыкальных инструментах, спортивные активности и маркет. По словам организаторов, им было важно сделать репертуар понятным и интересным людям любого возраста.

"В этом году открывается новая глава в жизни фестиваля: "Jazzовые сезоны" переезжают в знаменитое "Архангельское" - "Подмосковный Версаль" - и станут еще масштабнее, чем прежде. Будет больше творческих, музыкальных и спортивных активностей, а также выступлений мировых звезд! Мой Московский джазовый оркестр выступит в оба дня фестиваля: мы представим пьесы с альбома "Образы. Мусоргский и Бородин" и джазовый спектакль "Петя и Волк", где в качестве рассказчика зрители увидят народного артиста России актера Сергея Степанченко", - рассказал худрук фестиваля Игорь Бутман.

Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.