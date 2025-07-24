В Петербурге начали реставрацию Большой Хоральной синагоги

Специалисты отреставрируют фасад и крышу синагоги

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июля. /ТАСС/. Специалисты начали реставрацию культурного объекта федерального значения Большой Хоральной синагоги в Санкт-Петербурге. Реставрация запланирована на фасаде и крыше синагоги и ведется за счет средств городского бюджета, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

"Большая Хоральная Синагога - выдающийся архитектурный памятник и духовный центр, где бережно хранятся многовековые традиции, совершаются молитвы и объединяются поколения. Для петербургских последователей одной из традиционных религий России реставрация гарантирует сохранение дома еврейской общины и продолжение духовной жизни. Для всего Петербурга восстановление одного из самых ярких культовых зданий станет нашим вкладом в сохранение культурного и духовного многообразия Северной столицы", - отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Специалисты планируют отреставрировать купол и металлодекор синагоги, ее кровельное покрытие, гранитные и известняковый цоколь, гранитное крыльцо, штукатурные поверхности, кирпичную кладку, лепной декор и колонны входного портала, а также деревянную и металлическую стропильную систему. Строители уже установили временную кровлю на крыше синагоги, демонтировали исторические решетки с окон и козырек, чтобы передать их на реставрацию в профильные мастерские. Реставрация ведется по программе Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры правительства Санкт-Петербурга.

С 2002 по 2024 годы в Санкт-Петербурге было восстановлено более 80 храмов и культовых сооружений различных конфессий за счет городского и федерального бюджета. Среди отреставрированных объектов культурного наследия оказались буддийский храм Дацан и Храм Святой Екатерины на Невском проспекте. При этом, отметил губернатор, продолжаются активные работы по реставрации других значимых для города культурных объектов, например Казанской церкви в Зеленогорске и Собора Владимирской иконы Божией Матери в Кронштадте. За успехи в области реставрации объектов культурного наследия Санкт-Петербург выиграл в конкурсе "Культурное наследие регионов России", получив по его итогам Гран-при и Золотой диплом, в рамках VIII Всероссийского фестиваля "Архитектурное наследие", который проходил в Рязани с 5 по 7 июня 2025 года.

Большая Хоральная синагога

Большая Хоральная синагога была построена в 1893 году по проекту архитекторов Ивана Шапошникова, Льва Бахмана и Алексея Малова в арабо-мавританском стиле. В годы Великой Отечественной войны в синагогу попал снаряд, в связи с чем после войны потребовалась ее реставрация. В 1970-е годы синагога утратила первоначальное полихромное решение своих фасадов. Перед XXII летними Олимпийскими играми 1980 года она попала в число экскурсионных объектов, поэтому в 1978 году в ней проводился ремонт. В 2004-2005 годы была отреставрирована ограда, в 2013 году - мебель и оконная фурнитура синагоги. С 2010 по 2015 годы реставрировались фасады и интерьеры Малой синагоги, которая является частью Большой синагоги. Сегодня весь комплекс синагоги находится в собственности Санкт-Петербурга, ее правообладателем выступает местная "Санкт-Петербургская еврейская религиозная община Большой Хоральной Синагоги".