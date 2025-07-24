Мероприятие будет проходить с 4 по 7 декабря в шести городах Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 24 июля. /ТАСС/. IX Международный кинофестиваль Arctic open объявил о начале приема заявок, сообщили ТАСС организаторы. В 2025 году он будет проходить с 4 по 7 декабря в шести городах Архангельской области.

"Фестиваль Arctic open объявляет о начале приема заявок. Победителей определят в четырех номинациях: полнометражное игровое, документальное и короткометражное кино; в отдельную категорию войдут фильмы для детей и юношества. Заявки принимаются до 1 октября 2025 года", - сказали организаторы.

Шорт-лист конкурсной программы кинофестиваля дирекция объявит 10 ноября. Ключевым событием кинофестиваля Arctic open - 2025 станет деловая программа, посвященная 500-летию освоения Северного морского пути. В рамках фестиваля пройдет IT-киноквест "Сними свое кино", где желающим в формате игры предлагается снять мини-фильм. На Arctic open состоится питчинг детских любительских мультстудий Арктической Зоны РФ.

В декабре 2025 году мероприятия кинофестиваля пройдут в Архангельске, Северодвинске, Новодвинске. В рамках акции "Большое кино - малым поселкам" режиссеры лично представят свои новые фильмы жителям Котласа, Няндомы, Каргополя, Коноши, Североонежска, по завершении фестиваля запланирован киномарафон, лучшие фильмы смотра увидят не только в Архангельской области, но и в Республике Коми, Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах, Свердловской, Ленинградской, Мурманской, Вологодской областях и в Крыму.

IX Международный кинофестиваль Arctic open пройдет при поддержке Правительства Архангельской области. Организатор - Поморский культурный фонд "Берегиня". Соорганизатор - Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова.