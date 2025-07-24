Умер актер Волковского театра Валерий Смирнов

Заслуженному артисту России было 80 лет

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 июля. /ТАСС/. Актер Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова, заслуженный артист России Валерий Смирнов умер в возрасте 80 лет. Об этом сообщила в пресс-служба театра.

"23 июля ушел из жизни актер Волковского театра, заслуженный артист России Валерий Павлович Смирнов. <...> Выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Павловича. О дате и времени прощания с заслуженным артистом Российской Федерации Валерием Павловичем Смирновым будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Валерий Смирнов окончил Ярославское театральное училище, руководителем курса был знаменитый режиссер и педагог Фирс Шишигин. В 1966 году был приглашен в труппу Волковского театра.

Смирнов также играл в Великолукском драматическом театре, служил в Гомельском драматическом театре. В 1987 году он вернулся в труппу Театра им. Федора Волкова, создал галерею разнообразных сценических характеров.

"Актерское мастерство Валерия Смирнова, его большой вклад в репертуар Российского государственного академического театра имени Федора Волкова в 2004 году были отмечены присвоением ему почетного звания "Заслуженный артист Российской Федерации", - сообщили в пресс-службе.

Театр имени Волкова - первый русский профессиональный театр, основанный в 1750 году в Ярославле. Он назван в честь основателя - купеческого сына Федора Волкова, режиссера, актера, художника, предпринимателя. Театр является постоянным участником международных фестивалей и конкурсов, обладателем множества престижных наград, в том числе четырех национальных театральных премий "Золотая маска", премии К.С. Станиславского "За вклад в развитие сценического искусства и театрального дела в России".