В Третьяковке на Кадышевской набережной открылся концертный зал

Для зрителей выступали артисты Московского ансамбля современной музыки под руководством Виктории Коршуновой

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Концерт отечественной инструментальной музыки открыл концертный зал в Государственной Третьяковской галерее на Кадышевской набережной, передает корреспондент ТАСС.

"Мы хотели бы связать этот концерт с коллекцией Третьяковской галереи. В доме Павла Михайловича Третьякова всегда звучала музыка. Он активно очень общался, среди его родственников были музыканты. Найти параллели между развитием живописи и музыки, создать такой мультидисциплинарный контекст для восприятия искусства в целом - вот задача этого концерта", - рассказала ТАСС завотделом Графики XVIII - начала XX века Ирина Шуманова. Она добавила, что артистам во время репетиций понравилась акустика нового зала.

В программе произведения звучали парами: Сергей Рахманинов и Александр Гречанинов, затем модернисты Дмитрий Шостакович и Игорь Стравинский, а в конце Альфред Шнитке и Павел Карманов. В паузах они сопровождались комментариями, чтобы зритель смог сориентироваться в мире музыки. "Это краткий экспресс-пробег по истории музыки. Действительно, музыка в России прошла такой экспрессивный и интенсивный путь за это время, и именно он будет темой сегодняшнего концерта, и остальных" - объяснила выбор композиций Шумакова.

Для зрителей выступали артисты Московского ансамбля современной музыки под руководством Виктории Коршуновой.

По ее словам, это был вводный концерт, планируются еще шесть, которые более подробно расскажут об интересных явлениях в музыке XX века.