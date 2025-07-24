Мариинский театр покажет премьеру оперы "Сорочинская ярмарка" Мусоргского

Музыкальным руководителем постановки выступил Валерий Гергиев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Последняя опера Модеста Мусоргского "Сорочинская ярмарка" под занавес сезона пополнит репертуар Мариинского театра. Спектакль поставлен в Концертном зале режиссером и хореографом Ильей Устьянцевым, сообщили в пресс-службе театра.

В основу сюжета легла одноименная повесть Николая Гоголя из "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Музыкальным руководителем спектакля выступил народный артист России Валерий Гергиев.

"Авторы спектакля стремились сделать постановку не просто иллюстрацией произведения, а попыткой разобраться, в чем заключается проблематика судеб героев, дать ответ на главный вопрос: что для каждого из них важнее - выгодная торговля или сохранение души и дружеских отношений", - рассказали в пресс-службе.

Это сочинение осталось незавершенным, и после смерти композитора было несколько попыток закончить партитуру. Из всех редакций наиболее жизнеспособной оказалась версия Виссариона Шебалина, который в 1931-1932 годах досочинил и оркестровал оперу. Именно эта версия прозвучит на премьере в пятницу.

Над спектаклем работали сценограф Екатерина Малинина, художник-технолог по костюмам Мария Седых, художник по свету Вадим Бродский. Премьерным спектаклем продирижирует Роман Леонтьев. На все главные партии в опере подготовлено четыре состава исполнителей.

В феврале в Мариинском театре прошла премьера сцен еще одной незавершенной оперы - Мусоргского "Саламбо".