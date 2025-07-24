В программе запланировано более 100 мероприятий, сообщили в пресс-службе столичного Комитета по туризму

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Фестиваль культуры Вьетнама впервые откроется в Москве 25 июля и продлится до 3 августа. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комитета по туризму (Мостуризм).

"С 25 июля по 3 августа на Манежной площади впервые пройдет Фестиваль культуры Вьетнама в Москве. Он приурочен к 75-летию установления дипломатических отношений между странами и продолжит серию ярких межкультурных событий в столице в рамках проекта "Лето в Москве". Во время события центр Москвы станет витриной вьетнамской культуры. Здесь можно будет услышать традиционные музыкальные инструменты, познакомиться с вьетнамским лаковым искусством и увидеть кукольный театр на воде, история которого восходит к XI веку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что москвичам и туристам представят национальные костюмы и вьетнамское боевое искусство. На мастер-классах покажут, как лепить игрушки из рисового теста и танцевать через бамбуковые шесты.

"Кулинарные мастерские познакомят с процессом заваривания вьетнамского кофе, приготовления спринг-роллов и других гастрономических специалитетов, в том числе аутентичного угощения из зеленного риса ком. Кроме того, в арт-павильонах можно будет приобрести широко известные конусные шляпы нон с живописным декором, а также напечатанные рисунки Донгхо", - анонсировали в комитете.

Согласно странице фестиваля на сайте проекта "Лето в Москве", в программе фестивальных дней запланировано более 100 мероприятий. Развлекательная программа фестиваля будет проходить с 11:00 до 19:00 мск. Подробно о событиях фестиваля можно узнать на сайте проекта Russpass.

"Организаторы фестиваля - правительство Москвы совместно с посольством Социалистической Республики Вьетнам в России", - уточнили в пресс-службе.