Организатором мероприятия выступит музей-усадьба "Ясная Поляна"

КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Впервые в Красноярске в Национальном центре Виктора Астафьева в сентябре пройдет выставка, посвященная роману-эпопее Л. Н. Толстого "Война и мир". Выставку привезет музей-усадьба "Ясная Поляна", сообщили ТАСС в Красноярском краеведческом музее.

"В сентябре впервые в Национальном центре Виктора Астафьева в Овсянке пройдет выставка "Мозаика эпопеи", посвященная роману-эпопее Л. Н. Толстого "Война и мир". Семь лет писатель потратил на создание романа, это произведение поражает своими размерами, своим размахом. Выставка "Мозаика эпопеи" - это попытка передать неимоверную, многолетнюю мыслительную и духовную работу писателя. <…> На выставке будут представлены фотоматериалы, документы, а также экспонаты, характеризующие эпоху, когда писался роман", - сообщили в музее.

Выставку организует музей-усадьба "Ясная Поляна", также свои экспонаты предоставит Красноярский краеведческий музей.

1 мая 2024 года в день 100-летия Виктора Астафьева в его деревне Овсянка открылся единственный в России Национальный центр Астафьева.

Роман "Война и мир" писался с 1863 по 1869 год. В произведении более 500 героев, множество событий, больших и малых, затрагивающих судьбы отдельных людей и целых народов.