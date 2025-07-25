Мероприятие проходит в Рабате и Сале с 22 по 30 июля

РАБАТ, 25 июля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. В Рабате состоялся гала-концерт в рамках XVII международного фестиваля "Дети мира", в котором приняли участие детские танцевальные коллективы из разных стран мира, в том числе из России.

Мероприятие, организованное по инициативе ассоциации "Бу-Регрег" под патронажем принцессы Лаллы Марьям, проходит в Рабате и Сале (ближайший пригород столицы) в период с 22 по 30 июля.

Гала-концерт, передает корреспондент ТАСС, состоялся в Национальном театре Мухаммеда V, где собрались многочисленные ценители танцевального искусства: российские соотечественники, дипломаты, марокканские общественные активисты, деятели культуры, журналисты.

Перед публикой выступили детские танцевальные коллективы из Болгарии, Грузии, Казахстана, Колумбии, Марокко, Польши, России, Словении, Турции, Украины и Чехии. Из РФ приехали народный детский хореографический ансамбль "Калинка" имени А.Н. Филиппова (Москва), ансамбль народного танца "Раззадоры" Центра творчества детей и юношества (Москва) и Образцовый ансамбль песни и танца "Саран туяа" (Улан-Удэ). Российские коллективы показали яркие танцевальные номера, которые гости вечера встретили громкими овациями.

После гала-концерта на пространстве перед входом в театр прошло фотографирование сотен российских соотечественников и марокканцев с солистами ансамблей из РФ, которые были одеты в традиционные костюмы.

Обмен опытом

"Наш коллектив приехал в Марокко ради общения, дружбы, обмена опытом с другими странами, чтобы дети могли общаться, находить новых друзей среди других коллективов из других стран. Тем более что у нас ансамбль народного танца, и в нашем репертуаре не только русские танцы, но и танцы народов мира. И находясь здесь, в Марокко, дети видят танцы других народов в их исполнении, что, конечно, является очень большим опытом и хорошей школой. Я буду очень рада, если завязавшаяся здесь, на фестивале, дружба продлится многие и многие годы", - рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС Наталья Левицкая-Филиппова, художественный руководитель народного детского хореографического ансамбля "Калинка" имени А.Н. Филиппова.

"Миссия нашего коллектива на фестивале "Дети мира" в Марокко - это, прежде всего, миссия мира и дружбы народов. Ансамбль "Раззадоры" ездит на этот фестиваль уже много лет. Из-за пандемии и ряда других обстоятельств нас не было шесть лет, но в этом году мы с удовольствием приехали в Марокко", - отметила со своей стороны Луиза Ганиева, руководитель ансамбля народного танца "Раззадоры".

"Нас здесь, в Марокко, все знают и встретили очень тепло, с любовью. Атмосфера на фестивале великолепная, дети из разных стран много общаются между собой. Все эмоции исключительно положительные", - добавила она.

Художественный руководитель ансамбля песни и танца "Саран туяа", заслуженная артистка Республики Бурятия Рита Дагбаева также поделилась своими впечатлениями с корреспондентом ТАСС. "Мы приехали из Бурятии, из города Улан-Удэ. Нашему коллективу 13 лет, он называется "Саран туяа", что переводится как "лунный свет". Мы много ездим и выступаем, но впервые приехали на столь крупное мероприятие, как международный фестиваль "Дети мира" в Марокко", - призналась она.

"Мероприятие просто шикарное. Сама идея мероприятия прекрасная. Дети общаются, обмениваются опытом, водят хороводы. Мы счастливы", - подытожила собеседница агентства.

Парад на проспекте Мухаммеда V

В пятницу, 25 июля, детские ансамбли, приехавшие на фестиваль, примут участие в параде в традиционных костюмах, который состоится на проспекте Мухаммеда V, в том числе перед зданием марокканского парламента.

Кроме того, дети в предстоящие дни посетят старинные кварталы, поучаствуют в выпуске голубей и воздушных шаров мира, обменяются подарками.

Как отмечают организаторы, целью проведения фестиваля является "продвижение духа сосуществования и культурного обмена между детьми из разных уголков мира, укрепление культурных и цивилизационных связей".