Постановщик также критически отозвался о стремлении коллег снимать ремейки советского кино

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Современный российский кинематограф не осознает себя, и в этом его проблема, заявил в интервью ТАСС режиссер, писатель и актер Роман Михайлов. По его мнению, решить проблему могло бы прекращение государственного финансирования кино - такой радикальный способ смог бы "взболтать" индустрию.

"Наша киноиндустрия не осознает себя. Советский кинематограф был явлением, Голливуд - явление, Болливуд - явление, а российский кинематограф - это нечто неопределенное. Даже авторское кино, к сожалению, похоже одно на другое. Создается впечатление, что один сценарист пишет все, а одни и те же актеры и музыканты перемещаются из проекта в проект", - сказал он.

Режиссер также критически отозвался о стремлении коллег снимать ремейки советского кино, усмотрев в этом "признание собственной беспомощности". "Это означает, что ты не в состоянии придумать своего или изложить свой опыт", - считает собеседник агентства. По его словам, в советском кино проявлялся особый ритм, который невозможно и не нужно переносить на современность.

Одним из решений проблемы российского кино Михайлов видит прекращение государственного финансирования кино в РФ. Так, по словам собеседника агентства, в профессии останутся лишь те, "кто не может не снимать и у кого есть свои идеи". А такие люди, подчеркивает он, всегда найдут способ финансирования: займут деньги и влезут в долги, но продолжат создавать оригинальное кино. Собеседник агентства признал, что это, несомненно, "радикальный способ "взбалтывания" индустрии".

Кроме того, режиссер высказал мнение, что кино не должно превращаться в инструмент идеологического воздействия, потому что "как средство пропаганды чего-либо оно выглядит нелепо и беспомощно".

Он отметил, что, несмотря на собственную приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, не считает необходимым навязывать их через искусство. "Я полностью поддерживаю традиционные ценности и являюсь человеком верующим. <…> Если же кто-то появляется на экране или трибуне, кто говорит о продвижении традиционных ценностей, у меня складывается впечатление, что это все лицемерие", - сказал собеседник агентства.

О режиссере

Михайлов - российский режиссер, писатель, танцор, драматург и математик. Родился в 1978 году в Латвийской ССР. В 2001-м окончил механико-математический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Являлся профессором Российской академии наук, лауреатом медали РАН для молодых ученых, лауреатом премии Московского математического общества и стипендии фон Неймана в Принстоне.

В кино Михайлов дебютировал в 2022 году - тогда в прокат вышла его совместная с Федором Лавровым картина "Сказка для старых". Сегодня Михайлов является режиссером более 10 кинопроектов, а по его произведениям поставлено около 30 спектаклей в театрах по всей России. Он также является лауреатом старейшей негосударственной литературной Премии Андрея Белого. С марта 2011-го по 2015-й год был драматургом, сорежиссером и одним из ведущих актеров и танцоров театра Morph (ранее "Студия Pro-Voda"), который был образован в 2006 году режиссером и художественным руководителем Сергеем Хомченковым.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.