Сюжет сериала сосредоточен на жизни сестер разных возрастов

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Российский актер Олег Гаас примет участие в новом сериале под названием "Хай, систерс", где исполнит отрицательную роль. Об этом он рассказал ТАСС, не уточнив подробностей.

"Сейчас будет проект для ТНТ, называется "Хай, систерс". Играю отрицательную роль - в кои-то веке на этом телеканале. И это хорошо, потому что у меня сложилось амплуа: в начале фильма добрый парень, а в конце фильма - уже очень добрый", - сыронизировал актер.

По его словам, сюжет сериала сосредоточен на жизни сестер разных возрастов. "Он о том, как они друг друга поддерживают, помогают, и какие у них, у разных поколений, мечты, разочарования, ценности", - добавил он.

Съемки сериала "Хай, систерс" начались в Москве. Производством занимается онлайн-кинотеатр Okko, телеканал ТНТ и компания Norm Production.