Калининградский янтарный комбинат создал валенки с янтарем возрастом 40 млн лет

В новой коллекции "Русская душа" будут представлены 60 образов национального костюма с элементами камня

КАЛИНИНГРАД, 25 июля. /ТАСС/. Калининградский янтарный комбинат (входит в Госкорпорацию "Ростех") создал коллекцию, в которой объединил традиционный русский стиль с балтийским самоцветом. В новой линейке янтарными стали валенки, варежки и кокошники, которые будут представлены 1 августа на VIII Международном янтарном форуме AmberForum’25, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Новая коллекция янтарного комбината получила название "Русская душа". В нее войдут 60 образов русского национального костюма с элементами янтаря. Создавать коллекцию ювелиры начали с исконно русской обуви - валенок из овечьей шерсти. На каждую пару ушло от 3 до 15 граммов самоцвета в виде декоративных бусин", - говорится в сообщении. Также декорированы натуральным балтийским камнем, возраст которого превышает 40 млн лет, кокошники и варежки.

Отмечается, что в аксессуарах специалисты комбината впервые сочетают солнечный камень - янтарь с мехом и шерстью. В ближайшее время коллекция пополнится кафтанами, сарафанами, телогрейками и косоворотками с балтийским самоцветом.

"Каждый янтарный элемент, прежде чем стать частью орнамента, прошел сложную технологическую обработку - от автоклава до сверления. Над коллекцией работали лучшие мастера Дома янтарной моды. Результаты творческих экспериментов мы представим на первом в истории янтарного форума модном показе одежды с янтарем", - прокомментировала заместитель генерального директора по ювелирному производству и коммерческой деятельности янтарного комбината Майя Скворцова.

О форуме и комбинате

Международный янтарный форум AmberForum’25 - крупнейшее событие отрасли, в этом году он впервые пройдет в Москве с 31 июля по 3 августа на ВДНХ и соберет более 40 ведущих производителей и 100 тыс. изделий из янтаря. На форуме представят достижения российского янтарного производства и обсудят векторы развития янтарной отрасли.

АО "Калининградский янтарный комбинат" - единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца и изготовление из него ювелирной и сувенирной продукции. Разрабатывает Приморское месторождение в Калининградской области, на территории которой сосредоточено около 90% мировых запасов янтаря. В 2013 году, согласно указу президента РФ Владимира Путина, комбинат был передан под управление государственной корпорации "Ростех". Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Восточная" и аукционах для переработчиков.