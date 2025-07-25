Страну будет представлять дуэт Denise и D-Lain

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Дуэт Denise и D-Lain представят Мадагаскар на международном музыкальном конкурсе "Интервидение". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Мадагаскар присоединился к международному музыкальному конкурсу "Интервидение", став еще одной страной-участницей конкурса. Честь представлять островное государство выпала звездному дуэту Denise и D-Lain", - говорится в сообщении.

Ратолоджанари Лалайна Жосиа (D-lain) получил образование в вокальной студии Alliance Fran aise в Антананариву. В 2009 году его признали лучшим госпел-вокалистом, а в 2012 году он победил в Castel Live Opera, обойдя представителей восьми африканских стран.

Певица Denise в 2014 году выиграла "Таланты острова Африка", что принесло ей контракт с Universal Music. Но она отказалась от мировых гастролей в пользу большого тура по Африке. Также она стала сооснователем главного музыкального фестиваля Мадагаскара.